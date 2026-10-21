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Lubetkin sobre Leon XIV: "Estamos trabajando para que el 6, 7 y 8 sea una gran visita del papa en Uruguay"

"Nunca dejamos de preparar el viaje, porque no recibimos ninguna otra comunicación, que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado", sostuvo.

El papa León XIV en un de las dos primeras fotos que publicó el Vaticano tras la operación por cáncer de pulmón. AFP.

El papa León XIV en un de las dos primeras fotos que publicó el Vaticano tras la operación por cáncer de pulmón. AFP.

El canciller Mario Lubetkin confirmó que el papa León XIV llegará a Uruguay en noviembre.

"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe que lo operó señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú. Esa es la información que nosotros recibimos. Nosotros, como señalamos en las últimas entrevistas nunca dejamos de preparar el viaje, porque no recibimos ninguna otra comunicación, que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado", sostuvo.

"El santo padre está recuperándose y nosotros estamos trabajando para que el 6, 7 y 8 sea una gran visita del papa en Uruguay", consideró.

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