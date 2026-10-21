Lubetkin sobre Leon XIV: "Estamos trabajando para que el 6, 7 y 8 sea una gran visita del papa en Uruguay"

"El equipo de médicos, sobre todo el cirujano jefe que lo operó señaló que no había dificultades para el viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú. Esa es la información que nosotros recibimos. Nosotros, como señalamos en las últimas entrevistas nunca dejamos de preparar el viaje, porque no recibimos ninguna otra comunicación, que no fuera trabajar por el viaje y ahora lo hemos acelerado", sostuvo.