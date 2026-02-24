RECIBÍ EL NEWSLETTER
SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL

Javier García: "Queremos que haya patrulleras oceánicas y con eso que el presidente enmiende su error"

El senador Javier García volvió a cuestionar al gobierno por rescindir el contrato con Cardama, firmado por el gobierno de Lacalle Pou. “Fue un grave error”, aseguró.

Javier-García-martes-24

El senador Javier García dijo que valora la decisión del gobierno de comprar nuevas patrulleras oceánicas como forma de “enmendar el error” de rescindir el contrato con Cardama, firmado por el gobierno de Lacalle Pou para la construcción de dos buques de este tipo.

“Yo escuchaba ayer al presidente de la República decir que estaban programando nuevas adquisiciones y me parece bien, porque nos desvela que el Uruguay pueda tener custodiado como queremos nuestro mar, y no que esté regalado para el narcotráfico”, dijo García a Subrayado este martes de mañana.

“Lo que queremos es que haya patrulleras oceánicas, y con eso que el presidente enmiende su error, porque fue un grave error que cometió él y los que lo empujaron a rescindir el contrato (con Cardama)”, agregó el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa en el anterior gobierno.

cruce en senado tras publicacion de abracinskas sobre patrimonio de garcia; la frenteamplista pidio disculpas
Seguí leyendo

Cruce en Senado tras publicación de Abracinskas sobre patrimonio de García; la frenteamplista pidió disculpas
Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario