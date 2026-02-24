Javier García: "Queremos que haya patrulleras oceánicas y con eso que el presidente enmiende su error"

El senador Javier García dijo que valora la decisión del gobierno de comprar nuevas patrulleras oceánicas como forma de “enmendar el error” de rescindir el contrato con Cardama, firmado por el gobierno de Lacalle Pou para la construcción de dos buques de este tipo.

“Yo escuchaba ayer al presidente de la República decir que estaban programando nuevas adquisiciones y me parece bien, porque nos desvela que el Uruguay pueda tener custodiado como queremos nuestro mar, y no que esté regalado para el narcotráfico”, dijo García a Subrayado este martes de mañana.

“Lo que queremos es que haya patrulleras oceánicas, y con eso que el presidente enmiende su error, porque fue un grave error que cometió él y los que lo empujaron a rescindir el contrato (con Cardama)”, agregó el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa en el anterior gobierno.