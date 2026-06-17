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COMO JEFE DE ESTADO Y LÍDER RELIGIOSO

Javier García pidió al Senado que haga las gestiones formales para invitar al papa León XIV a visitar el Parlamento en noviembre

Ante la anunciada visita el papa León XIV a Uruguay en noviembre, el senador blanco Javier García solicitó al Senado que lo invite al Parlamento en su calidad de jefe de Estado.

Papa León XIV. Foto: AFP

Papa León XIV. Foto: AFP

El senador del Partido Nacional Javier García solicitó este miércoles al pleno del Senado que inicie las gestiones formales para invitar al papa León XIV a visitar la Asamblea General del Parlamento en noviembre, cuando está previsto que realice una visita oficial a Uruguay.

García dijo que el papa llega como “líder religioso y espiritual” de la Iglesia Católica, pero también “como jefe de Estado” del Vaticano, por lo que pidió retomar “la costumbre” y “tradición” de invitar a los mandatarios al Parlamento.

El senador destacó que el papa es hoy “el hombre de la paz”. “Su mensaje tiene un centro motor, que es proclamar y defender la paz. Y el mensaje de León XIV en esta casa, como jefe de Estado y como líder espiritual, sería un mensaje republicano y de paz. Le sirve a la República que esta sea la plataforma desde donde se haga ese mensaje de paz”, apuntó.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.
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“Solicito entonces que sea invitado el papa al seno de esta casa, a la Asamblea General, como dice usted, la casa de la democracia”, agregó dirigiéndose a la presidenta del Senado y vicepresidenta de la República Carolina Cosse.

“Solicitamos que se hagan las gestiones necesarias para invitar formalmente al papa a la Asamblea General”, culminó.

La posible visita del papa al Parlamento genera ciertos reparos por ser Uruguay un país laico donde el Estado y la religión están separados y donde la Constitución garantiza la libertad de culto.

Días atrás el presidente de Diputados Rodrigo Goñi (Partido Nacional) también promovió públicamente la invitación al papa para que visite de manera oficial el Parlamento.

Esa invitación fue cuestionada por el diputado del Frente Amplio Fernando Amado.

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