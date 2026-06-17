Debut perfecto de Argentina en el Mundial: tres goles de Messi, goleada y muy buen juego ante Argelia

La Argentina de Lionel Messi tuvo un debut soñado en el Mundial 2026, con goleada 3-0 sobre Argelia, y los tres goles del 10, su capitán y máximo ídolo global.

Messi anotó tres goles, pero en realidad hizo cuatro, porque el primero se lo anularon por fuera de juego (tenía el hombro adelantado).

Luego vino el único sobresalto del partido para el campeón del mundo 2022: un gol de Argelia que lo ponía en desventaja, pero también fue anulado por fuera de juego (el hombro y parte de la cabeza adelantado).

Seguí leyendo Noruega goleó 4-1 a Irak con doblete de Haaland en su bautismo mundialista

De ahí en más Argentina dominó el partido y con un juego seguro y contundente, sobre todo paciente, llegaron los goles de Messi.

Primero un remate desde afuera del área que el arquero Zidane no pudo contener pese a tocar la pelota y desviarla… al ángulo.

Después Messi se adelantó a todos con un pique corto en el área rival tras un rebote del arquero argelino, y puso el 2 a 0. Todos se quedaron quietos, menos el 10.

Desde ahí dominio absoluto y total de la selección de Scaloni, que movió el banco y mostró que tiene suplentes-titulares, como Julián Álvarez que ingresó por Lautaro Martínez.

Argentina siguió jugando bien, muy bien, sometiendo al rival a su ritmo, como quiso. Y así llegó el tercero de Messi, con su sello, un disparo rasante, a colocar, contra un palo, pese a que tenía varios defensas entre él y el arco rival.

Era el 3 a 0 y la locura de los argentinos en la tribuna, que no paraban de cantar, prácticamente desde el primer minuto.

Messi lo hizo otra vez, y por si había alguna duda, demostró que está vigente y con ganas.