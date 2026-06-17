Director de OPP: "No dijimos que es una Rendición de Cuentas gasto cero, dijimos que es una Rendición que no tiene impacto fiscal"

Rodrigo Arim, director de OPP.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, aseguró este miércoles que la Rendición de Cuentas que el gobierno enviará al Parlamento a fin de mes, para reasignar recursos presupuestales en el año 2027, no será de “gasto cero”.

“Nosotros no dijimos que es una Rendición gasto cero, dijimos que es una Rendición que no tiene impacto fiscal, que es bien distinto, porque gasto cero implicaría que no hay rubros que tuvieran incrementos, y acá va a haber incrementos relevantes en estas tres áreas, infancia, seguridad y situación de calle”, dijo Arim consultado en rueda de prensa sobre el reclamo, entre otros, de los sindicatos de la educación para que haya aumento de presupuesto el año próximo.

Acerca de la reasignación de recursos al interior de cada Ministerio y en el presupuesto global del Estado, Arim respondió: “El compromiso que asumimos en el Poder Ejecutivo fue ese y fue también la instrucción que recibimos del presidente de la República, por lo tanto vamos a avanzar en esa dirección, en las áreas prioritarias para esta Rendición de Cuentas, que se agregan a las prioridades que ya establecimos y financiamos en la ley de Presupuesto quinquenal, porque el incremento del año 2027 no es solo en la Rendición de Cuentas, ya hay incrementos con respecto al 2026 establecidos y comprometidos en la ley de Presupuesto quinquenal”.

El director de la OPP aseguró que en este sentido la Rendición de Cuentas será “audaz” porque aumentará recursos en las áreas prioritarias, sin afectar —insistió— el resultado fiscal comprometido.

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