Javier García: "Me consta que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente"

El senador del Partido Nacional Javier García dijo que en el Frente Amplio hay molestias con la conferencia de prensa del miércoles pasado y “lo que hicieron con el presidente ” Yamandú Orsi, en referencia al anuncio del mandatario de que inició el proceso para rescindir el contrato con Cardama ante “indicios de estafa o fraude”. Así lo dijo el presidente flanqueado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz.

“Me consta, me consta, y hasta aquí llego en esta respuesta, que en el Frente Amplio hay bronca por lo que hicieron con el presidente. Me consta”, dijo este martes García en el programa Arriba Gente de Canal 10.

“Me consta que en el Frente Amplio hay gente muy molesta por la conferencia de prensa del otro día”, agregó, sin querer dar más detalles de quién o quiénes están molestos dentro del partido de gobierno.

En este sentido, García cuestionó que en la conferencia de prensa, al lado del presidente Orsi, no estaba la ministra de Defensa Sandra Lazo, siendo que el tema central era el contrato con Cardama (astillero español) que construye dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional Uruguaya. “Está intervenido por Presidencia, no tenga dudas ninguna”, aseguró el senador blanco.

“Es mi presidente”, pero “perdió la compostura”

Javier García también cuestionó al presidente Orsi por decir que había “indicios de estafa o fraude” en el contrato con Cardama y la garantía que presentó la empresa española.

“Lo digo con total respeto, es mi presidente, perdió la compostura, porque usted no puede acusar al aire de las cosas que acusó y sembrar dudas sobre la gente honesta y transparente, no tiene derecho, será el presidente como es, de la República, pero no tiene derecho a agraviar”, dijo García.

“Cuando usted dice fraude, estafa, hay gente atrás. No tiene derecho el presidente de la República. Se lo digo con total respeto. Pero que sea el presidente no le da carta blanca para agraviar y sembrar dudas sobre gente honesta”, agregó, y dijo que tiró “un balde de barro”.

“¿Lo empujaron? Yo creo que sí. Se dejó empujar también. Entonces no es irrespetuoso, a mi me da enorme dolor que el presidente de la República se haya prestado para una operación política de ese nivel. Soy uruguayo, es mi presidente, no lo voté pero lo respeto, pero creo que el otro día hizo algo que en el Uruguay no se hacía”, finalizó el exministro de Defensa.