Javier García: "El ministro del Interior inició su gestión declarándose derrotado frente al narcotráfico. Acá están las consecuencias"

El senador del Partido Nacional Javier García cuestionó al ministro del Interior Carlos Negro por lo que dijo en la conferencia de prensa el domingo de tarde sobre el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero.

“Yo dije de entrada que había que tener un respaldo institucional fuerte porque la verdad que es un hecho inédito en Uruguay. Me llamó la atención que el ministro del Interior tratara de disminuir la importancia de esto, ¿en qué lo dijo? Cuando hizo la conferencia de prensa hablando de que esto era un atentado contra una fiscal de estupefacientes. No es así. Es la fiscal de Corte. No hay antecedentes en Uruguay con respecto a un atentado a la fiscal de Corte, un atentado a la vida en su casa”, dijo García este lunes de mañana en rueda de prensa.

“Y segundo, tampoco es que haya patrones comunes con otros porque no hay un caso similar a este. Por eso dije ayer que no se puede tratar de exculpar las responsabilidades. Y hay que prestar atención también a que este no es un atentado que se hace de un día para el otro. Aquí hubo un alto nivel de inteligencia”, agregó.

“Estuve hablando con el presidente de la República, creo que el gran desafío es saber si se quiere dar la lucha efectivamente y tener un acuerdo político contra el narcotráfico. El ministro del Interior inició su gestión declarándose derrotado frente al narcotráfico, lo dijo públicamente. Acá están las consecuencias”, apuntó García. Y finalizó: “Si lo que se quiere es un acuerdo político de máximo nivel para combatir el narcotráfico, creo que es un tema institucional de primer nivel. Si se trata de disminuir la importancia y la gravedad de lo de ayer, se va a seguir perdiendo ante el narcotráfico”.