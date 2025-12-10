Javier García denunció "tareas de inteligencia" en Cardama y "presiones políticas" para que no accediera a la garantía

El senador Javier García , que este miércoles interpela a la ministra de Defensa Sandra Lazo por la intención de rescindir el contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas con destino a la Armada Nacional , aseguró que el Frente Amplio tenía la decisión tomada “de cancelar” este contrato desde antes de asumir el gobierno, y acusó de ejercer “presiones políticas” para que Cardama no consiguiera la garantía con una empresa financiera uruguaya (en referencia a Abitab).

"También se boicotearon y se buscó que no se pudiera perfeccionar el contrato", dijo García.

"Hubo fuerte presiones políticas para que no se constituyera la garantía" para Cardama, dijo, y leyó un correo electrónico del 3 de setiembre de 2024, en el que el titular de Cardama dice que "Abitab rechazó la garantía por fuertes presiones políticas".

Seguí leyendo En vivo: interpelación a la ministra Sandra Lazo por el anuncio de rescisión del contrato con Cardama

“Militaron para que no hubiera garantía”, dijo García, y agregó: “garantía que no tendría por qué haber, la hay porque yo la pedí”, dijo el exministro de Defensa, que a fines de 2023 firmó el contrato con Cardama.

“Tareas de inteligencia”

García también acusó al Ministerio de realizar “tareas de inteligencia” en el astillero Cardama.

Ya sobre lo actuado en este gobierno, desde marzo de 2025, García dijo que la ministra Lazo cambió a las personas que en representación de la Armada iban a controlar la construcción de las patrulleras.

"Fueron expresamente sacados del proceso de análisis los oficiales designados", dijo García, y la ministra "nombró a representantes políticos" que "hicieron tareas de investigación, de inteligencia, para investigar al astillero" Cardama.

"Fueron a hacer tareas de inteligencia sobre una empresa, en un Estado europeo. Es gravísimo", dijo García, e insistió en que los enviados del Ministerio a Cardama "fueron a hacer un informe a medida", con el objetivo de "boicotear" la compra.

GARCIA EXPOSICION

A Fiscalía

Al cerrar su primera intervención, García pidió que la versión taquigráfica de la interpelación sea enviada a Fiscalía para que se incorpore a la denuncia que hizo el gobierno de Orsi por Cardama. "Para que se conozcan todas las irregularidades" que hubo en la actual gestión del Ministerio de Defensa, agregó.

"Hubo un plan deliberado para romper el contrato de las OPV, huno intereses económicos y empresariales de astilleros y geopolíticos que se impusieron, y en esta oportunidad se impusieron antes y se impusieron también ahora, son los que están atrás de esto y son para los que operan algunos acá en el aire. La excusa es la garantía pero mientras tanto el gobierno actual, conociendo hace más de un año el contrato pagó 20 de los 30 millones de dólares. Se excusan en los 4 millones de la garantía pero pagaron 30. Es raro", dijo García.

"Los narcotraficantes y la pesca ilegal están esperando la rescisión, están escuchando esto y están aplaudiendo porque son los que se benefician con que Uruguay pase 20 años más sin patrulleras oceánicas. Digan lo que digan, que las quieren pero ni las comprar y cuando están comprados y construyéndose dejan sin efecto el contrato importándoles un bledo la seguridad del país", agregó.

Y cerró: "Para llevar adelante este plan se cometieron ilegalidades, pesquisas extrajudiciales y actividades de inteligencia en España con conocimiento del Ministerio de Defensa y con claro desvío del poder".

Rasputín

“En todo gobierno sin liderazgo se cuela un Rasputín. Acá se les coló un Rasputín”, dijo García en referencia al prosecretario Jorge Díaz.

“Para realizar este plan se llevaron adelante pesquisas ilegales y tareas de inteligencia en España. No permitan, senadores del gobierno, que los gobierne Rasputín, cuiden al presidente”, apuntó García.

En vivo la interpelación: