Javier García confirmó su candidatura al Directorio del Partido Nacional con el objetivo de ganar las próximas elecciones

García dijo que en el siglo XXI no hay lugar para el talenteo, por lo que el Directorio tiene que llevar adelante un seguimiento muy profesional, área por área del gobierno ya que hay jóvenes y gente preparada para formar parte del mismo.

"A mí no me gusta el término de oposición responsable porque parece de esas sanatas que se repiten y que no tienen contenido, nadie se autopercibe irresponsable, nosotros no somos una oposición responsable, somos la alternativa".

Y añadió: "Y la alternativa dice que cuando hay retrocesos en libertades y derechos, nosotros vamos a poner el talón en la barranca y ponernos firme para que ello no prospere, pero al mismo tiempo tenemos que ir perfilando el país que queremos".