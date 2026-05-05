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operado en brasilia

Jair Bolsonaro fue dado de alta tras ser operado y regresó a prisión domiciliaria

El expresidente brasileño, condenado por golpismo, fue operado de un hombro en un sanatorio en Brasilia.

Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Foto: AFP. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió este lunes del sanatorio de Brasilia donde fue operado de un hombro y regresó a su casa donde cumple prisión domiciliaria, informó a la AFP uno de sus médicos.

El exmandatario condenado por golpismo "ya dejó el hospital", dijo el ortopedista Alexandre Firmino, quien integra el equipo que lo atendió.

Bolsonaro, de 71 años, se sometió el viernes a una cirugía artroscópica de reparación de tendones en el hombro derecho, que transcurrió sin complicaciones según el parte médico.

Foto: AFP
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La intervención fue autorizada por el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a solicitud de la defensa del expresidente (2019-2022), quien alegaba "dolores recurrentes" en esa articulación.

El líder ultraderechista fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar perpetuarse en el poder tras su derrota electoral frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022.

La autorización para purgar la condena en su casa fue concedida por Moraes por razones "humanitarias", tras una hospitalización de dos semanas en marzo para tratar una bronconeumonía.

Bolsonaro ha debido afrontar en los últimos años una larga serie de cirugías, a raíz de las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

La semana pasada, el Congreso despejó el camino para una reducción de su pena, al anular un veto de Lula a una ley que modifica la forma de calcular tiempos de prisión.

El exmandatario designó en diciembre a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años, como su heredero político de cara a las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá con Lula, de 80 años.

Los últimos sondeos sitúan a ambos candidatos en un empate técnico.

FUENTE: AFP.

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