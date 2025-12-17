RECIBÍ EL NEWSLETTER

Italia considera "prematuro" firmar el acuerdo Unión Europea-Mercosur en los próximos días

Mientras que Francia y Alemania buscan una rápida aprobación, Francia expresa preocupación por el impacto en su sector agrícola y como Italia, quiere postergarlo.

Giorgia Meloni. Foto: AFP 

"Sería prematuro firmar el acuerdo en los próximos días", debido a que algunas salvaguardias que Italia quiere para proteger a sus agricultores "no han sido concluidas", declaró Meloni en un discurso al Parlamento.

No obstante, se mostró "muy confiada" en que se darán las condiciones para firmarlo a inicios de 2026.

AFP
Macron bajo presión en Francia para detener la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur

La Comisión Europea, respaldada por Alemania, la mayor economía europea, busca obtener el respaldo de los países de la UE antes de final de año para el acuerdo con Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El pacto crearía la mayor zona de libre comercio del mundo y permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinaria, vinos y bebidas alcohólicas a América Latina, al tiempo que facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja latinoamericanos a Europa.

Algunos países como España y Alemania presionan por una rápida aprobación, pero Francia ha expresado preocupación por el impacto sobre su sector agrícola y quiere postergarlo a 2026.

En un mensaje antes de la reunión del Consejo Europeo el jueves y viernes en Bruselas, Meloni declaró que Italia ha "trabado intensamente con la Comisión" en sus demandas.

Éstas incluyen mecanismos de salvaguardia, un fondo de compensación y mayores regulaciones sobre plagas y enfermedades.

"Todas estas medidas, si bien fueron presentadas, no han sido totalmente concluidas. Por lo tanto creemos que firmar el acuerdo los próximos días, como se ha sugerido, aún es prematuro", expresó.

Meloni aclaró que eso "no significa que Italia pretende bloquear o rechazar el acuerdo en su conjunto".

"Estoy muy confiada en que para inicios del próximo año se cumplirán todas las condiciones", aseguró.

FUENTE: AFP

