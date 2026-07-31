Hoy, 31 de julio, vence el plazo para presentar el certificado de inscripción y seguir cobrando la asignación familiar

Este viernes 31 de julio, vence el plazo para presentar el certificado de inscripción a un centro educativo y así poder seguir cobrando la asignación familiar.

La directora del Banco de Previsión Social (BPS), Ana Clara Bousses, recordó que el plazo que vence en la jornada había sido extendido. Las familias en situación irregular ya habían sido notificadas a través de mensaje de texto o correo electrónico que debían presentar la constancia para continuar cobrando las asignaciones a partir de setiembre.

Bousses destacó la importancia de regularizar el trámite mediante la página web o en las oficinas del BPS de todo el país. En el caso, de que los niños o adolescentes concurran a centros privados, será la institución la que deba presentar el certificado.

La revinculación educativa comenzó a ser comunicada el 15 de junio para dar más plazo a las familias. Quienes no presenten el certificado este viernes, verán suspendida la asignación familiar a partir de setiembre hasta que regularicen el trámite.

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