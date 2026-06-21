Irán y EEUU vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio

Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, centradas en la guerra en Líbano y el programa nuclear iraní.

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.

Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá y el sábado, ante la continuación de los bombardeos israelíes, anunció en represalia el cierre del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

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Al menos 30 personas murieron el sábado en el este y el sur del territorio libanés. La calma volvió al final de la jornada, cuando el ejército israelí recibió la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.

Catar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán".

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, y la iraní, liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, llegaron horas antes al hotel de Bürgenstock, a orillas del lago de Lucerna, donde se celebrarán las conversaciones.

Las discusiones deberían durar "unos días", afirmó el sábado JD Vance a la prensa antes de partir de Estados Unidos, precisando que solo podría quedarse en Suiza "uno o dos días", donde --según él-- también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados", declaró.

El domingo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, indicó que Líbano es el tema principal de las conversaciones, junto con los activos congelados de Irán y sus exportaciones de petróleo.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró el domingo que Irán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

"La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho", dijo en una publicación en su sitio web oficial.

FUENTE: AFP