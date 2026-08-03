"No hemos recibido ninguna propuesta definitiva", dijo Lubetkin sobre posibilidad de recibir deportados de EE.UU.

El canciller Mario Lubetkin se refirió este lunes a la posibilidad de que Uruguay reciba a ciudadanos deportados de Estados Unidos. "No hay una propuesta", afirmó. "Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa para enviar migrantes", agregó.

Sobre el tema, el ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que "con nosotros empezaron a hablar, como empezaron a hablar con todos los países de América Latina, cuando nosotros asumimos en marzo; como hablamos con los europeos sobre otros temas, como hablamos con los norteamericanos sobre otros temas, como hablamos con los asiáticos sobre otros temas. No es que hacemos público cada debate que hacemos de las largas listas de temas".

"Nosotros, lo que hacemos, cuando llega la hora de la verdad, lo planteamos", indicó. "En este caso, nosotros no hemos recibido ninguna propuesta definitiva", acotó.

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El canciller se mostró sorprendido por el debate y por las repercusiones del tema en Uruguay. "La verdad verdadera es la que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno. Vamos a seguir dialogando con Estados Unidos sobre este y sobre cualquier tema", remarcó.

"Nosotros no tenemos ninguna postura, porque no tenemos ninguna propuesta", enfatizó.