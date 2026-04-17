RECIBÍ EL NEWSLETTER
MEDIO ORIENTE

Irán cerrará el estrecho de Ormuz si no se levanta el bloqueo estadounidense, dijo el presidente del Parlamento

Más temprano, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" durante la tregua.

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

Irán volverá a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz si Estados Unidos continúa con el bloqueo de los puertos iraníes, afirmó el sábado el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió Ghalibaf en X, y añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.

Más temprano, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP
Seguí leyendo

Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz para el resto de la tregua

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

Lo más visto

video
imputada por homicidio

Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos
Vientos previstos de hasta 80 km/h

Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
EN CANELONES

Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años
HUBO ACUERDO

Hombre de 40 años apuntó con un arma a un joven de 18 por llevar camiseta de equipo deportivo; fue imputado
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones, Salto y Rocha

Te puede interesar

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán
RECURSO DE AMPARO

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán
Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
INFORMÓ INTERIOR

Identifican a otro adolescente involucrado en amenazas a centros educativos: fue condenado en Montevideo
Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo video
MONTEVIDEO

Coparon una casa en Melilla dos veces en una semana: "Gritaron que eran la Policía y tiraron la puerta abajo"

Dejá tu comentario