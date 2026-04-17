Irán cerrará el estrecho de Ormuz si no se levanta el bloqueo estadounidense, dijo el presidente del Parlamento

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

Irán volverá a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz si Estados Unidos continúa con el bloqueo de los puertos iraníes, afirmó el sábado el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

"Si el bloqueo continúa, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", escribió Ghalibaf en X, y añadió que el paso por esa vía marítima dependería de la autorización de Irán.

Más temprano, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.