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Vientos previstos de hasta 80 km/h

Advertencia amarilla de Inumet por vientos fuertes y persistentes en la costa

La advertencia amarilla de Inumet por vientos fuertes y persistentes rige desde las cinco de la mañana. Se prevén rachas de hasta 80 km/h.

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa sur del país. Se actualizará a la hora 15:00.

Esto se debe a “una depresión atmosférica que comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas entre 60-80 km/h del suroeste”, dice el informe oficial.

“Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agrega el Inumet.

advertencia amarilla del inumet por la persistencia de lluvias abundantes
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Advertencia amarilla del Inumet por la persistencia de lluvias abundantes

El mapa con la zona más afectada por los vientos fuertes:

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Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Parque del Plata, San Luis y Soca.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Rocha: Puerto de los Botes.

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