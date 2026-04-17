Advertencia amarilla de Inumet por vientos fuertes y persistentes en la costa

Foto: FocoUy.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) mantiene una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa sur del país. Se actualizará a la hora 15:00.

Esto se debe a “una depresión atmosférica que comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40-50 km/h con rachas entre 60-80 km/h del suroeste”, dice el informe oficial.

“Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agrega el Inumet.

El mapa con la zona más afectada por los vientos fuertes: image Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Parque del Plata, San Luis y Soca. Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo. Rocha: Puerto de los Botes.