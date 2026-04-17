Irán declara "totalmente abierto" el estrecho de Ormuz para el resto de la tregua

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará "totalmente abierto" mientras dure la tregua en Oriente Medio.

"El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego", indicó Araqchi en la red social X.

No precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

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Irán, que provocó una conmoción en la economía mundial al bloquear prácticamente el paso por el estratégico estrecho, había condicionado la reapertura de la vía marítima a la extensión de un alto el fuego en Líbano, informaron medios estatales.

Líbano se vio arrastrado al conflicto más amplio lanzado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, su principal aliado.

Un alto cargo militar iraní declaró a la televisión estatal que solo se permitirá el paso de buques civiles a través de rutas designadas y con autorización de la marina de los Guardianes de la Revolución Islámica.

"El paso de buques militares por el estrecho de Ormuz sigue prohibido", afirmó el responsable.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio iraní de reapertura de esta estrecha vía marítima, pero indicó que el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes seguirá en vigor hasta que se alcance un acuerdo de paz con Teherán.

"El bloqueo naval seguirá plenamente en vigor en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra negociación con dicho país esté completada al 100%", declaró Trump en su red Truth Social, añadiendo que "este proceso debería avanzar muy rápidamente".

Los precios del petróleo, que se habían disparado durante las interrupciones del suministro, cayeron bruscamente tras el anuncio iraní de la reapertura del estrecho.