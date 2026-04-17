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RECURSO DE AMPARO

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán

La sentencia habilita a que las prospecciones sísmicas en búsqueda de petróleo puedan continuar realizándose en aguas uruguayas.

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La Justicia rechazó el recurso de amparo y se continúa con la prospección sísmica. La defensa de organizaciones ambientalistas apelará la sentencia.

El martes hubo una extensa audiencia en la que declararon científicos.

El recurso de Amparo fue impulsado por organizaciones ambientalistas y que buscaban frenar la prospección sísmica por su efecto en el ambiente.

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Varias organizaciones expresaron en un comunicado que las evidencias científicas presentadas "demuestran que la búsqueda de hidrocarburos, en la forma en que se está realizando, genera daños relevantes en el ecosistema marino", y comunicaron la apelación.

"Nos parece esencial que, ante una situación como la planteada, se aplique el principio precautorio, previsto por el orden constitucional y legal, para asegurar que las actividades que puedan dañar bienes naturales se realicen con todas las precauciones y garantías exigibles", dice el comunicado.

Comunicado_Costa Viva Rocha

El profesor de Facultad de Ciencias, Omar de Defeo, dijo el martes a Subrayado que la negativa no es contra el petróleo, sino por las condiciones en las que están dadas estas tareas.

"Desde el punto de vista científico, y eso es lo que me ha motivado después de 40 años de trabajo en la pesca, es decir que en forma inambigua hay un impacto certero de la sísmica, de la exploración, de los bombazos de aire comprimido en el recurso pesquero", dijo. "Está demostrado a nivel mundial", remarcó.

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