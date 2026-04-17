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EN CANELONES

Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años

La denuncia la hizo la madre de la niña por moretones en las piernas y golpes en la cabeza. Una inspectora de Primaria fue a la escuela y trabaja el equipo de Escuelas Disfrutables.

Salón de Inicial y Primaria. Foto: FocoUy

Salón de Inicial y Primaria. Foto: FocoUy

La Dirección de Educación Inicial y Primaria investiga por estas horas una denuncia contra una maestra por la presunta agresión a una niña de 4 años en una escuela de Montes de Solymar, Ciudad de la Costa.

La denuncia la hizo la madre de la niña ante la Policía de Canelones por moretones en las piernas y golpes en la cabeza, según el relato que le hizo la pequeña.

La mujer adjuntó en la denuncia un informe realizado por una médica de una policlínica de ASSE que constata los moretones.

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Subrayado consultó este viernes de mañana a la directora de Inicial y Primaria Gabriela Salsamendi, quien informó que una inspectora fue a la escuela y que un equipo del programa Escuelas Disfrutables trabaja en el caso.

“Se está en la etapa de recabar la información”, dijo Salsamendi. “Hace pocas horas llegó la denuncia a la inspección”, agregó.

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