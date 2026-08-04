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¿Qué hacer ante bloqueo parcial y revisión de Whatsapp? Las recomendaciones de especialista en tecnología

Agustina Pérez Comenale, explicó lo sucedido y aseguró que puede seguir ocurriendo en los próximos días. La experta aconsejó siempre tener una copia de seguridad, que se obtiene en la configuración de la aplicación.

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Usuarios de Whatsapp estuvieron parcialmente bloqueados por la plataforma ante una revisión que se desarrolló a nivel mundial.

La especialista en tecnología, Agustina Pérez Comenale, explicó lo sucedido y aseguró que puede seguir ocurriendo en los próximos días.

Cuando muchos usuarios ingresaron a la plataforma se encontraron con un mensaje que decía que ese número no podía acceder a la aplicación y daba la posibilidad de solicitar la revisión a través de la app.

Pérez Comenale recomendó que los usuarios soliciten la revisión y en un plazo de 24 horas Meta (empresa propietaria de Whatapp) se compromete a revisar el caso y verificar la legitimidad de la cuenta.

La experta se mostró sorprendida por la cantidad de usuarios afectados y que se trató de un hecho de alcance mundial, generando incertidumbre en las personas que utilizan la plataforma para trabajar.

Pérez Comenale explicó que el algoritmo de Meta detectó prácticas consideradas contra sus políticas y ante la duda, de manera preventiva, bloqueó los números y solicitó la revisión correspondiente.

En promedio, la restitución de las cuentas demora tres a cuatro horas. La especialista aconsejó siempre tener una copia de seguridad, que se obtiene en la configuración de la aplicación. Eso evita perder conversaciones, archivos y contactos telefónicos.

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