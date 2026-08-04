Messi donó 80.000 euros para la reconstrucción de Madrid tras los devastadores incendios

El futbolista argentino Lionel Messi donó 80.000 euros (poco más de 92.100 dólares) para la reconstrucción tras el incendio que azotó el norte de la región de Madrid la semana pasada.

La presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, agradeció en un mensaje en sus redes sociales la contribución del futbolista, reciente subcampéon del mundo con su selección.

"Leo Messi ha donado 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid", escribió Ayuso en sus redes sociales.

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"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", añadió la presidenta de la región madrileña.

Leo Messi ha donado 80.000€ para la #reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.



Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 4, 2026

El incendio forestal que asoló el noroeste de la región madrileña arrasó 27.000 hectáreas y afectó a más de 50.000 personas entre evacuados y confinados.

FUENTE: AFP.