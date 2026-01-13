Investigan vínculo con banda criminal en crimen de un joven de 19 años que ocurrió este lunes

La Policía investiga posibles vínculos con una banda criminal local en el homicidio de un joven de 19 años que ocurrió este lunes en la zona del Cerro.

En ese hecho fue herido otro joven, de 20 años, que se encuentra estable y fuera de peligro.

La Policía sospecha que detrás del homicidio está la banda Los Calidad, que operaba hace mucho tiempo en la zona del Cerro.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde. Las víctimas -sin antecedentes penales- circulaban en una moto y fueron alcanzados por otra moto, desde la que les dispararon.

Ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital del Cerro, donde el de 19 años falleció.