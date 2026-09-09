Delgado se reunió con Orsi y dijo que no fue antes porque "no había clima" luego de que FA apuntara a Lacalle Pou por Cardama

El diálogo con los dirigentes fue en la previa del discurso de Orsi ante Naciones Unidas. Desde el Partido Nacional le indicaron que "sería muy importante que el presidente del Uruguay pidiera una reapertura democrática en Cuba, que exigiera o reclamara elecciones libres, con garantías en Nicaragua, después de las declaraciones del presidente, y obviamente, reclamar un cronograma de apertura electoral en Venezuela. Nos parece clave". El presidente "tomó nota".

Otro de los temas que estuvo sobre la mesa fue la seguridad pública y en ese sentido, Delgado habló sobre el respaldo a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. "Además, necesita instrumentos", dijo y se refirió a los allanamientos nocturnos.

"Los diálogos no siempre tienen que ser concordantes, lo que importa no es la foto, importa el contenido. Y venimos a ser francos. Le dijimos 'presidente, creo que el Uruguay está necesitando un instrumento para poder trabajar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo está necesitando la Fiscalía y la Policía. Y le sugerimos que la Presidencia de la República cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria, en un plazo perentorio, poder acordar un texto para una ley constitucional, y que en un plazo también perentorio se pueda plebiscitar, porque necesita aprobación popular para habilitar los allanamientos nocturnos. Para nosotros es un instrumento fundamental", remarcó.

La situación del puerto y la reciente declaración del Partido Nacional que habla de decretar esencialidad también fue abordado entre Orsi y Delgado. "Para nosotros ya no hay mucho margen, hay casi 80 días de paro entre el año pasado y este. Ya no es un tema sectorial, es un tema nacional y Uruguay está perdiendo producción, está perdiendo toda una cadena logística, el país está parado y creo que es momento de que si hoy no se arregla se declare la esencialidad por parte del Poder Ejecutivo", dijo y remarcó: "Ya no es un paro contra la empresa, que además es mixta, capitales nacionales y extranjeros, sino que es un paro contra el gobierno".

Respecto al "tono" de la discusión política, sobre la que el líder del Partido Colorado, Andrés Ojeda, habló en su reunión con Orsi, Delgado sostuvo: "Nosotros somos un partido de diálogo, por algo estamos acá, y ustedes saben que con respecto a esto hicimos lo que teníamos que hacer. Cuando se pasaron de alguna línea que no se debe pasar, que es involucrar a figuras del Partido Nacional, como el expresidente Lacalle Pou, nosotros dijimos que no había clima para reunirse. Esta reunión era casi 20 días atrás".