ACUSADA DE ROBAR UN PERRO

Investigan un incidente con privación de libertad y agresión contra una mujer en Jardines del Hipódromo

La salieron a buscar en dos autos y un taxi. La acusaban de robarse un perro. Tras ubicarla, la golpearon y la subieron a la fuerza a uno de los vehículos.

policía-noche-montevideo

La Policía de Montevideo investiga un incidente con privación de libertad y lesiones que tuvo como víctima a una mujer. De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, la mujer fue interceptada por varias personas en plena calle y luego fue llevada por la fuerza en un vehículo. El hecho ocurrió en Módena y Locarno, en Jardines del Hipódromo.

Personal de Investigaciones de Zona Operacional 3 de la Jefatura de Montevideo logró identificar e intervino varios vehículos vinculados al hecho. Fuentes policiales indicaron que en dos autos y un taxi salieron a buscar a la mujer, acusada de robar un perro. Tras ubicarla, la golpearon y la subieron a la fuerza a uno de los vehículos.

La mujer argumentó que le habían regalado el perro, dijo donde estaba el animal, que fue recuperado.

Foto: Subrayado. Edificio donde vivía la víctima en Cordón.
La Policía detuvo a un hombre y a una mujer por este caso, pero ambos fueron liberados. La víctima fue localizada por los efectivos en una vivienda de la zona, de la que se retiró por sus propios medios y no quiso realizar la denuncia policial.

