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casupá

Incautan en Florida 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta valuados en más de $ 2 millones

El operativo fue realizado en Casupá. La mercadería y el vehículo superan los $ 2 millones.

Foto: Aduanas.

Foto: Aduanas.

Aduanas y la Policía incautaron 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta en Casupá, Florida.

Los funcionarios detuvieron una camioneta Nissan matriculada en Uruguay y, durante la inspección, encontraron cigarrillos de las marcas Nevada y Coronado provenientes de free shop.

La Justicia dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte.

Camioneta incautada por Aduanas. Foto: Eugenia Sconamiglio. 
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Camioneta con cigarrillos de contrabando fue perseguida por Aduanas y su conductor detenido tras caer en arroyo

El valor de lo incautado fue estimado en $ 2.045.500.

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