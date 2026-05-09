Incautan en Florida 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta valuados en más de $ 2 millones

Foto: Aduanas.

Aduanas y la Policía incautaron 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta en Casupá, Florida.

Los funcionarios detuvieron una camioneta Nissan matriculada en Uruguay y, durante la inspección, encontraron cigarrillos de las marcas Nevada y Coronado provenientes de free shop.

La Justicia dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte.

El valor de lo incautado fue estimado en $ 2.045.500.

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