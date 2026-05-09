Aduanas y la Policía incautaron 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta en Casupá, Florida.
Incautan en Florida 80.000 cigarrillos de contrabando y una camioneta valuados en más de $ 2 millones
El operativo fue realizado en Casupá. La mercadería y el vehículo superan los $ 2 millones.
Los funcionarios detuvieron una camioneta Nissan matriculada en Uruguay y, durante la inspección, encontraron cigarrillos de las marcas Nevada y Coronado provenientes de free shop.
La Justicia dispuso la incautación de la mercadería y del vehículo utilizado para el transporte.
Seguí leyendo
Camioneta con cigarrillos de contrabando fue perseguida por Aduanas y su conductor detenido tras caer en arroyo
El valor de lo incautado fue estimado en $ 2.045.500.
Temas de la nota
Lo más visto
Agustina pérez, experta en ciberseguridad
Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA
MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
PASO DE LOS TOROS
Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
LA HISTORIA DE JUAN
Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Dejá tu comentario