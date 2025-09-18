Investigan préstamos "gota a gota" en varios departamentos: allanamientos dejaron 17 detenidos

Artigas, Paysandú, Rivera y Lavalleja fueron escena de 17 allanamientos este miércoles por una investigación que hace la Policía contra una banda que se dedica a otorgar préstamos ilegales, conocidos como "gota a gota" y de la que participan uruguayos y extranjeros.

Hubo 17 personas detenidas, entre ellas, 14 extranjeros y tres uruguayos, que ahora están a disposición de la Fiscalía de 3° turno de Rivera.

La maniobra por la que son investigados consiste en prestar dinero a personas que están en una situación financiera vulnerable, para luego cobrar cuotas diarias con intereses y, a veces, bajo a amenazas y extorsiones.

Durante los allanamientos los policías incautaron casi $ 800 mil, 2.398 reales, USD 264, 30 celulares, 8 motos, cuadernos con anotaciones de cobros, tarjetas publicitarias de los préstamos y tarjetas bancarias, entre otros objetos relevantes para la investigación.

La investigación y los allanamientos fueron realizados por efectivos Hechos Complejos, Interpol e Inteligencia, con apoyo de las jefaturas de los departamentos y de la Guardia Republicana.