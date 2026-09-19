Investigan pelea entre varios hombres que terminó con un joven apuñalado de gravedad en Salto

Foto: Subrayado, archivo. Patrullero en el hospital de Salto.

La Policía investiga una pelea entre varios hombres ocurrida sobre las 23:00 de este viernes en la zona de calle 2 y Andresito, en la ciudad de Salto.

Según un testigo, varios hombres se agredieron entre sí y uno de ellos resultó herido. El joven, de 25 años, fue trasladado en un vehículo particular al Hospital de Salto con una herida de arma blanca en la ingle izquierda.

Fue llevado a block quirúrgico y luego ingresó al CTI, donde permanece lúcido.

Un joven de 22 años fue detenido como presunto agresor. Policía Científica trabajó en la escena.

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