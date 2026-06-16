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TENÍA 70 AÑOS

Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle; tenía un golpe en la cabeza

El hombre estaba en una vivienda que el Mides destina para personas en situación de calle. Lo hallaron desnudo, con un golpe en la cabeza y gran desorden. Se investiga.

Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle, tenía un golpe en la cabeza. Foto: archivo.

Hallan muerto a un hombre en vivienda del Mides para personas en situación de calle, tenía un golpe en la cabeza. Foto: archivo.

La Policía investiga la muerte de un hombre de 70 años que fue hallado en una vivienda del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinada a personas en situación de calle.

La vivienda, un monoambiente contenedor, está ubicada en un complejo de Camino Maldonado y Libia.

Al hombre no lo veían desde el martes pasado, y cuando fueron a revisar su vivienda lo encontraron tirado en el suelo, desnudo y con un golpe en la cabeza, dice el informe primario policial al que accedió Subrayado.

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El monoambiente estaba con la puerta cerrada pero sin tranca. Adentro había un gran desorden.

Los médicos de la emergencia móvil constataron su fallecimiento a la hora 22:25 de este lunes 15. Se diagnosticó “muerte dudosa con signos de violencia”.

De acuerdo al informe, el hombre fallecido tiene “seis antecedentes por delito de ultraje publico al pudor, atentado violento al pudor, pederasta pasivo y tentativa de rapiña”.

El programa Viviendas de Apoyo del Mides no forma parte del sistema de refugios habitual para las personas que viven en la calle. Está destinado a para en situación de calle pero que presentan condiciones de autonomía y pueden permanecer en en viviendas individuales o colectivas del Mides.

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