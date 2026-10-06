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MONTEVIDEO

Investigan la muerte de un hombre de 64 años en Los Bulevares

La víctima fue encontrada por allegados, que como no lo veían desde el sábado fueron hasta la casa.

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Investigan una muerte dudosa en la zona de Los Bulevares. La víctima es un hombre de 64 años al que sus allegados no veían desde el sábado, por lo que este martes fueron hasta el lugar.

El hombre fue encontrado sobre la cama, con una herida en la cabeza, que no descartan que haya podido ser generada por un animal.

Policía Científica fue convocada en la escena.

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Investigan una muerte dudosa en la zona de Los Bulevares. La víctima es un hombre de 64 años al que sus allegados no veían desde el sábado, por lo que este martes fueron hasta el lugar. https://t.co/NXtK4AxzAt

— Subrayado (@Subrayado) October 6, 2026
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