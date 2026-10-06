Investigan una muerte dudosa en la zona de Los Bulevares. La víctima es un hombre de 64 años al que sus allegados no veían desde el sábado, por lo que este martes fueron hasta el lugar.
Investigan la muerte de un hombre de 64 años en Los Bulevares
La víctima fue encontrada por allegados, que como no lo veían desde el sábado fueron hasta la casa.
El hombre fue encontrado sobre la cama, con una herida en la cabeza, que no descartan que haya podido ser generada por un animal.
Policía Científica fue convocada en la escena.
Seguí leyendo
Operación Alcatraz con 11 mujeres imputadas por ingreso y venta de drogas en cárceles
Temas de la nota
Lo más visto
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES
Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE
A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
TIENE 20 AÑOS
Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
MINISTRO DE ECONOMÍA
Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
En CALCULTA
Dejá tu comentario