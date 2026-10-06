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ROCHA

Operación Alcatraz con 11 mujeres imputadas por ingreso y venta de drogas en cárceles

Se realizaron 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, y dos en las cárceles de Rocha y Maldonado.

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Once mujeres fueron imputadas en el marco de la Operación Alcatraz que desarticuló a una organización delictiva dedicada al ingreso y la venta de drogas en cárceles.

La investigación de la Brigada Departamental Antidrogas de Rocha permitió la realización de 11 allanamientos en Rocha, San José, Maldonado, Chuy y Cebollatí, y dos en las cárceles de Rocha y Maldonado.

En el caso también trabajaron las áreas de Investigaciones de las Zonas I y III de Rocha, con apoyo de diferentes unidades del departamento, personal del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de Rocha y Maldonado, así como de Investigaciones de Maldonado y San José.

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Las actuaciones estuvieron enfocadas a interrumpir la introducción de drogas a las cárceles y desarticular la red económica que manejaban allegados a los implicados desde el exterior de las unidades, informó el Ministerio del Interior.

La investigación analizó las modalidades de ingreso de drogas a las cárcel y culminó con la incautación de celulares y documentos.

Tras la audiencia judicial, las 11 mujeres fueron imputadas por reiterados delitos de asistencia al narcotráfico. De ellas, cuatro con prisión preventiva por 120 días y las restantes con arresto domiciliario con tobillera por el mismo plazo, menos una que fue con arresto nocturno. Las mujeres tienen entre 24 y 46 años; una de 33 años tenía antecedentes penales.

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