Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre que ejercía violencia doméstica y abusaba sexualmente a su expareja e hijas, en Libertad, San José.
Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas
La investigación comenzó luego de que las hijas del hombre pudieron contar a familiares lo que estaba ocurriendo en su casa, y estos fueron ante la Justicia.
La investigación comenzó en febrero de 2025, luego de que las hijas del hombre, menores de edad, denunciaron lo que vivían ante otros familiares y estos fueron ante la Justicia.
La Fiscalía logró demostrar en juicio oral que fueron varios años de violencia física, psicológica, verbal, patrimonial y sexual del hombre contra su expareja y que además abusó sexualmente de sus hijas en varias oportunidades.
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La tipificación fue, finalmente, por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de violencia doméstica, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría. También debe pagar a las víctimas el equivalente doce mensualidades de sus ingresos, perdió la patria potestad y tiene la inhabilitación de tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, así como funciones públicas o privadas en área educativa, salud y otros. El agresor es inscripto en el registro nacional de violadores y abusadores sexuales.
"En su respaldo a la credibilidad de los relatos de las víctimas, la Fiscalía alegó su coherencia interna, su persistencia y su corroboración con las pruebas periciales, documentales y testimoniales diligenciadas durante el juicio, y la ausencia de toda hipótesis alternativa", señala el comunicado de Fiscalía sobre el caso.
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