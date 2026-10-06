Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas

La investigación comenzó en febrero de 2025, luego de que las hijas del hombre, menores de edad, denunciaron lo que vivían ante otros familiares y estos fueron ante la Justicia.

La Fiscalía logró demostrar en juicio oral que fueron varios años de violencia física, psicológica, verbal, patrimonial y sexual del hombre contra su expareja y que además abusó sexualmente de sus hijas en varias oportunidades.

La tipificación fue, finalmente, por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, reiterados delitos de abuso sexual, reiterados delitos de abuso sexual sin contacto corporal y reiterados delitos de violencia doméstica, todos en régimen de reiteración real, a la pena de 20 años de penitenciaría. También debe pagar a las víctimas el equivalente doce mensualidades de sus ingresos, perdió la patria potestad y tiene la inhabilitación de tutela, curatela, guarda o tenencia de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, así como funciones públicas o privadas en área educativa, salud y otros. El agresor es inscripto en el registro nacional de violadores y abusadores sexuales.

"En su respaldo a la credibilidad de los relatos de las víctimas, la Fiscalía alegó su coherencia interna, su persistencia y su corroboración con las pruebas periciales, documentales y testimoniales diligenciadas durante el juicio, y la ausencia de toda hipótesis alternativa", señala el comunicado de Fiscalía sobre el caso.