Uruguay goleó 6-1 a India: Darwin Núñez, dos de Maxi Araújo, Zalazar, Sanabria y Rodrigo Aguirre

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán cierra hoy su serie de partidos amistosos ante India. Foto: AUF, Selección Uruguaya en X.

Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP.

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán jugó este martes su último partido amistoso en esta fecha FIFA, que marcó el debut del ex capitán Celeste como DT de la mayor, con posibilidades de seguir el año, luego del pasaje que hará por la Sub 20.

Tras la derrota ante Japón en el primer partido, y la victoria sobre Corea del Sur, Uruguay se enfrentó hoy con India, en el cierre de la gira por Asia.

Con bajas por lesión o problemas con el pasaporte (Brian Rodríguez), Forlán hizo varios cambios para darle lugar a quienes menos minutos han tenido en estos amistosos.

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En el 11 inicial apareció Thiago Cardozo en el arco, Mouriño en defensa, Zalazar y Emiliano Martínez en el medio, y volvió el doble 9 con Darwin Núñez y Federico Viñas.

Darwin Núñez abrió el marcador a los 11 minutos de penal, pero India empató a los 22'. Luego el partido se suspendió varios minutos por aviso de tormenta eléctrica, y tras el regreso Maxi Araújo a los 28' puso el 2 a 1 con el que fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, Rodrigo Zalazar a los 52' y otra vez Maxi Araújo en el 58' ampliaron la ventaja. La goleada se cerró con Juan Martín Sanabria a los 70' y Rodrigo Aguirre en el 85'.

Un 6 a 1 que dejó a Forlán con un debut como DT de la Celeste en el que tuvo dos victorias y una derrota.

El plantel completo: