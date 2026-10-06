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Uruguay goleó 6-1 a India: Darwin Núñez, dos de Maxi Araújo, Zalazar, Sanabria y Rodrigo Aguirre

Darwin Núñez a los 11' y empate de India en el 22'. Tras la suspensión por tormenta eléctrica, Maxi Araújo a los 28', Rodrigo Zalazar a los 52' y otra vez Maxi Araújo en el 58'. Juan Martín Sanabria a los 70' y Rodrigo Aguirre en el 85'

Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP.

Uruguay ante India en el cierre de amistosos de Diego Forlán como DT. Foto: AFP.

Uruguay - India. Foto: AFP

Uruguay - India. Foto: AFP

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán cierra hoy su serie de partidos amistosos ante India. Foto: AUF, Selección Uruguaya en X.

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán cierra hoy su serie de partidos amistosos ante India. Foto: AUF, Selección Uruguaya en X.

La Selección Uruguaya dirigida por Diego Forlán jugó este martes su último partido amistoso en esta fecha FIFA, que marcó el debut del ex capitán Celeste como DT de la mayor, con posibilidades de seguir el año, luego del pasaje que hará por la Sub 20.

Tras la derrota ante Japón en el primer partido, y la victoria sobre Corea del Sur, Uruguay se enfrentó hoy con India, en el cierre de la gira por Asia.

Con bajas por lesión o problemas con el pasaporte (Brian Rodríguez), Forlán hizo varios cambios para darle lugar a quienes menos minutos han tenido en estos amistosos.

Darwin Núñez fue la figura de Uruguay ante Corea del Sur, con dos goles, uno en el primero tiempo y otro en el segundo. Foto: AFP
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Diego Forlán hizo cambios y Uruguay goleó 4-1 a Corea: dos de Darwin, uno De Arrascaeta y otro Guillermo Varela

En el 11 inicial apareció Thiago Cardozo en el arco, Mouriño en defensa, Zalazar y Emiliano Martínez en el medio, y volvió el doble 9 con Darwin Núñez y Federico Viñas.

Darwin Núñez abrió el marcador a los 11 minutos de penal, pero India empató a los 22'. Luego el partido se suspendió varios minutos por aviso de tormenta eléctrica, y tras el regreso Maxi Araújo a los 28' puso el 2 a 1 con el que fueron al descanso.

Ya en el segundo tiempo, Rodrigo Zalazar a los 52' y otra vez Maxi Araújo en el 58' ampliaron la ventaja. La goleada se cerró con Juan Martín Sanabria a los 70' y Rodrigo Aguirre en el 85'.

Un 6 a 1 que dejó a Forlán con un debut como DT de la Celeste en el que tuvo dos victorias y una derrota.

El plantel completo:

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