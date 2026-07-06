Investigan identidad de cuerpo encontrado en Atlántida; se puede tratar de uno de los pescadores argentinos desaparecidos

La Fiscalía de Atlántida espera para este martes los resultados de la autopsia del cuerpo encontrado a orillas de la playa Mansa en Atlántida, para conocer la identidad del fallecido.

Prefectura recibió el aviso el pasado viernes en las primeras horas de la mañana. Presumen que debido a los fuertes vientos el cuerpo fue arrastrado por el oleaje hasta la orilla de la costa de Canelones.

Los primeros trabajos de peritaje ya fueron realizados e indicaron que, en principio, no tendría lesiones externas compatibles con la intervención de terceros.

En Argentina el hallazgo genera expectativa en familiares de un grupo de pescadores que están desaparecidos desde el pasado 14 de junio. Los mismos salieron a la pesca deportiva del pejerrey. Es por eso que no se descarta que podría ser el tercer cuerpo de los cinco.

Hasta el momento solo fueron encontrados dos: uno de ellos flotando el Río de la Plata el pasado 26 de junio, tras el aviso de un buque que navegaba en el límite Uruguay y Argentina, el segundo fue encontrado en jurisdicción de aguas del vecino país el pasado 28 de junio.