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PLAYA MANSA

Investigan identidad de cuerpo encontrado en Atlántida; se puede tratar de uno de los pescadores argentinos desaparecidos

Los primeros trabajos de peritaje ya fueron realizados e indicaron que, en principio, no tendría lesiones externas compatibles con la intervención de terceros.

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La Fiscalía de Atlántida espera para este martes los resultados de la autopsia del cuerpo encontrado a orillas de la playa Mansa en Atlántida, para conocer la identidad del fallecido.

Prefectura recibió el aviso el pasado viernes en las primeras horas de la mañana. Presumen que debido a los fuertes vientos el cuerpo fue arrastrado por el oleaje hasta la orilla de la costa de Canelones.

Los primeros trabajos de peritaje ya fueron realizados e indicaron que, en principio, no tendría lesiones externas compatibles con la intervención de terceros.

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En Argentina el hallazgo genera expectativa en familiares de un grupo de pescadores que están desaparecidos desde el pasado 14 de junio. Los mismos salieron a la pesca deportiva del pejerrey. Es por eso que no se descarta que podría ser el tercer cuerpo de los cinco.

Hasta el momento solo fueron encontrados dos: uno de ellos flotando el Río de la Plata el pasado 26 de junio, tras el aviso de un buque que navegaba en el límite Uruguay y Argentina, el segundo fue encontrado en jurisdicción de aguas del vecino país el pasado 28 de junio.

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