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Homicidio en rivera

Investigan homicidio de una joven de 20 años en Tranqueras y hay una detenida

La víctima recibió, al menos, una puñalada en el pecho. La sospechosa tiene 25 años y está detenida.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Una joven de 20 años fue asesinada de, al menos, una puñalada en el pecho, en la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera. El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo en 18 de Julio y Fructuoso Rivera.

Tras ser herida, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hacia una mutualista local, donde los médicos constataron su fallecimiento.

“Las circunstancias se encuentran en proceso de determinación”, señaló la Policía de Rivera en un comunicado. De acuerdo con información primaria, la víctima intercedió para evitar una pelea y fue atacada.

Foto: Policía Caminera.
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Por el caso, una joven de 25 años está detenida como principal sospechosa. Y la Policía incautó un cuchillo, la posible arma homicida.

En el lugar trabajaron Policía Científica y la Dirección de Investigaciones, bajo la supervisión de Fiscalía de 2.º Turno de Rivera.

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