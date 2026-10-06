Un hombre fue asesinado en la noche de este martes en la esquina de Fernando Menck y Pororó, en el barrio Villa Colón.
Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron un llamado de una mujer que daba cuenta de la muerte de su hijo, de un tiro en la cabeza. El crimen ocurrió en Fernando Menck y Pororó.
Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron el llamado de una mujer dando cuenta de la muerte de su hijo, de un balazo en la cabeza.
Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES
Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE
A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
MINISTRO DE ECONOMÍA
Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
TIENE 20 AÑOS
Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
En CALCULTA
Dejá tu comentario