RECIBÍ EL NEWSLETTER
MENCK Y PORORÓ

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron un llamado de una mujer que daba cuenta de la muerte de su hijo, de un tiro en la cabeza. El crimen ocurrió en Fernando Menck y Pororó.

sirena-patrullero-policia-generico-policial-noche

Un hombre fue asesinado en la noche de este martes en la esquina de Fernando Menck y Pororó, en el barrio Villa Colón.

Fuentes policiales indicaron a Subrayado que recibieron el llamado de una mujer dando cuenta de la muerte de su hijo, de un balazo en la cabeza.

Trabaja en el lugar personal del Departamento de Homicidios y Policía Científica.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
DESDE LA TARDE DEL MIÉRCOLES

Inumet emitió un aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y puntualmente severas
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE

A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo está en el debe", aseguró su hijo
MINISTRO DE ECONOMÍA

Gabriel Oddone dijo que analizan posibilidad y oportunidad de pasar del gasoil a la nafta el subsidio del boleto
TIENE 20 AÑOS

Se fugó del Inisa el delincuente Agustín Cuello, recluido por varios homicidios, entre ellos el de un policía
En CALCULTA

Uruguay goleó 6-1 a India: Darwin Núñez, dos de Maxi Araújo, Zalazar, Sanabria y Rodrigo Aguirre

Te puede interesar

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón
MENCK Y PORORÓ

Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza, en Villa Colón
Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
PREVÉ EXCEPCIONES Y MULTAS

Gobierno reglamentó la ley que restringe el uso del efectivo para pagos de hasta 200.000 UI, unos USD 33.120
Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas video
LIBERTAD

Condenaron a 20 años de cárcel a un hombre por violencia doméstica y abuso sexual contra expareja e hijas

Dejá tu comentario