HOMICIDIO EN SALTO NUEVO

Policía de Salto identificó y busca a homicida que mató a un hombre de un disparo en plena calle

Se montaron intensos operativos con varios allanamientos con el objetivo de dar con el individuo que efectuó el disparo, pero hasta ahora sin resultados.

La Policía de Salto sigue buscando al autor del homicidio ocurrido el jueves por la tarde en el barrio Salto Nuevo de la ciudad de Salto.

Allí, un hombre que mantuvo desavenencias con la víctima llegó hasta la casa de la calle Lavalleja y Cuareim, y tras una discusión, en plena vía pública le efectuó un disparo de arma de fuego.

La victima cayó al suelo frente a sus vecinos, siendo trasladada de urgencia al Hospital de Salto. Una vez allí falleció a los pocos minutos, producto de las heridas recibidas.

La Policía de Salto montó intensos operativos con varios allanamientos con el objetivo de dar con el individuo que efectuó el disparo. Si bien el homicida está identificado y se estableció que tiene varios antecedentes penales, no se ha podido dar con su captura.

Según informaron a Subrayado fuentes de la Jefatura de Policía local, trabajan en el caso y esperan poder dar con el autor del hecho en las próximas horas.

