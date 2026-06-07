La Policía de San José investiga el hallazgo de un hombre con varios disparos de arma de fuego.
Investigan homicidio en San José: hallaron a un hombre con varios disparos de arma de fuego
Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado que el hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales. El hecho ocurrió en una vivienda de Cicerón Marín y Manuel Artigas.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales.
Fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Cicerón Marín y Manuel Artigas, en la ciudad de San José de Mayo.
Seguí leyendo
Detuvieron al presunto autor del homicidio de San José; el arma utilizada fue hallada en el fondo de la vivienda
Noticia en desarrollo.
Lo más visto
NOVENA EDICIÓN
La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA
La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
10 DE OCTUBRE
Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales
La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
Internacionales
Dejá tu comentario