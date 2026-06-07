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Cicerón Marín y Manuel Artigas

Investigan homicidio en San José: hallaron a un hombre con varios disparos de arma de fuego

Fuentes de la investigación confirmaron a Subrayado que el hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales. El hecho ocurrió en una vivienda de Cicerón Marín y Manuel Artigas.

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La Policía de San José investiga el hallazgo de un hombre con varios disparos de arma de fuego.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que el hombre de 30 años contaba con varios antecedentes penales.

Fue encontrado en el interior de una vivienda ubicada en la calle Cicerón Marín y Manuel Artigas, en la ciudad de San José de Mayo.

detuvieron al presunto autor del homicidio de san jose; el arma utilizada fue hallada en el fondo de la vivienda
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Detuvieron al presunto autor del homicidio de San José; el arma utilizada fue hallada en el fondo de la vivienda

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