La Justicia condenó a un brasileño de 19 años por la coautoría del asesinato de un adolescente de 15, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en el barrio La Teja, en Montevideo.
Condenan a un brasileño de 19 años por matar a un adolescente de 15 en La Teja
El brasileño fue enviado a la cárcel por la coautoría del homicidio ocurrido en octubre de 2025. Deberá cumplir una pena de siete años y medio.
La pena fue de siete años y seis meses de prisión, según la resolución a la que accedió Subrayado.
El joven había sido detenido el 24 de octubre por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.
Imputaron a un adolescente como cómplice de intento de homicidio de un policía; hay un mayor a disposición de Fiscalía
Ese 20 de octubre, la víctima se encontraba en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant cuando fue atacada a tiros. Pasadas las 14:00, varias personas llamaron al 911 para informar del crimen y que los disparos habían sido realizados desde una moto.
En la escena, Policía Científica incautó entonces cinco casquillos.
La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios de 2.º turno, Mirta Morales.
Dejá tu comentario