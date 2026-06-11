Condenan a un brasileño de 19 años por matar a un adolescente de 15 en La Teja

La Justicia condenó a un brasileño de 19 años por la coautoría del asesinato de un adolescente de 15, ocurrido el 20 de octubre de 2025 en el barrio La Teja, en Montevideo.

La pena fue de siete años y seis meses de prisión, según la resolución a la que accedió Subrayado.

El joven había sido detenido el 24 de octubre por policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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Ese 20 de octubre, la víctima se encontraba en Pedro Bauzá y Adolfo Vaillant cuando fue atacada a tiros. Pasadas las 14:00, varias personas llamaron al 911 para informar del crimen y que los disparos habían sido realizados desde una moto.

En la escena, Policía Científica incautó entonces cinco casquillos.

La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios de 2.º turno, Mirta Morales.