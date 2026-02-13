RECIBÍ EL NEWSLETTER
barros blancos

Investigan el homicidio de un hombre de 48 años: lo encontraron herido de una puñalada en ruta 8

El hombre fue asistido y trasladado a un centro asistencial, pero no resistió a la hemorragia en el pecho producida por la herida.

homicidio--policia-patrullero-archivo

Fue encontrado por personal policial caído en la vía pública, a la altura del kilómetro 26,6, y trasladado a un centro asistencial con una hemorragia severa en el pecho. Falleció luego en el Hospital de Pando.

El personal médico de guardia confirmó el fallecimiento del hombre. Según el diagnóstico preliminar, la muerte se produjo a raíz de una herida punzante en la zona del cuello que comprometió la arteria aorta.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso, dispuso el relevamiento técnico por parte de especialistas en el lugar del hallazgo, la participación directa de la Dirección de Homicidios y la realización de un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad en la zona para el esclarecimiento del hecho.

