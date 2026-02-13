Investigan el homicidio de un hombre de 48 años: lo encontraron herido de una puñalada en ruta 8

Investigan el homicidio de un hombre de 48 años en Barros Blancos, Canelones.

Fue encontrado por personal policial caído en la vía pública, a la altura del kilómetro 26,6, y trasladado a un centro asistencial con una hemorragia severa en el pecho. Falleció luego en el Hospital de Pando.

El personal médico de guardia confirmó el fallecimiento del hombre. Según el diagnóstico preliminar, la muerte se produjo a raíz de una herida punzante en la zona del cuello que comprometió la arteria aorta.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso, dispuso el relevamiento técnico por parte de especialistas en el lugar del hallazgo, la participación directa de la Dirección de Homicidios y la realización de un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad en la zona para el esclarecimiento del hecho.

Temas de la nota homicidio

Canelones