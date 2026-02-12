Dos jóvenes de 19 y 20 años son buscados por el cuádruple homicidio que ocurrió en el barrio Maracaná en 2024

El cuádruple crimen ocurrió en la noche del 30 de mayo de 2024. Ese día murieron un hombre de 40 años, un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11 años. Por este hecho había tres personas judicializadas, la última fue imputada en setiembre de 2025, un hombre que ya estaba recluido y al que se lo acusa de planificar y organizar el ataque desde la cárcel.