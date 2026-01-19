Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en aguas de la playa Ramírez, en Montevideo.
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en aguas de la playa Ramírez
El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que el hombre tiene entre 50 y 60 años y estaba con bermudas y chinelas.
La Armada Nacional recibió un llamado sobre la hora 18:15 que daba cuenta de una persona sin vida en el agua.
Efectivos llegaron al lugar constatando que el hombre, de entre 50 y 60 años, estaba de bermuda y chinelas, según confirmó a Subrayado el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.
Seguí leyendo
Investigan asesinato de una mujer de 41 años en Barros Blancos: el cuerpo fue hallado en una casa
El personal le practicó maniobras de reanimación por 45 minutos con apoyo de UCM, pero sobre la hora 19:10 confirmaron su fallecimiento.
El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 14° turno, a cargo de la Dra Viviana Maqueira.
Temas de la nota
Lo más visto
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
BARRA DEL CHUY, ROCHA
"Mientras lo intentaban estrangular le dieron patadas en la cabeza"; mujer denuncia brutal golpiza a su hijo y un amigo
testimonio
Testigo intervino en la golpiza a dos jóvenes en Barra del Chuy: "Cuando cayó, el agresor le hizo la llave y lo dejó inmóvil"
San carlos
Dejá tu comentario