Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en aguas de la playa Ramírez , en Montevideo.

La Armada Nacional recibió un llamado sobre la hora 18:15 que daba cuenta de una persona sin vida en el agua.

Efectivos llegaron al lugar constatando que el hombre, de entre 50 y 60 años, estaba de bermuda y chinelas, según confirmó a Subrayado el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

El personal le practicó maniobras de reanimación por 45 minutos con apoyo de UCM, pero sobre la hora 19:10 confirmaron su fallecimiento.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 14° turno, a cargo de la Dra Viviana Maqueira.