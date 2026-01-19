RECIBÍ EL NEWSLETTER
Investigan el hallazgo del cuerpo de un hombre en aguas de la playa Ramírez

El vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, informó que el hombre tiene entre 50 y 60 años y estaba con bermudas y chinelas.

La Armada Nacional recibió un llamado sobre la hora 18:15 que daba cuenta de una persona sin vida en el agua.

Efectivos llegaron al lugar constatando que el hombre, de entre 50 y 60 años, estaba de bermuda y chinelas, según confirmó a Subrayado el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

Investigan asesinato de una mujer de 41 años en Barros Blancos: el cuerpo fue hallado en una casa

El personal le practicó maniobras de reanimación por 45 minutos con apoyo de UCM, pero sobre la hora 19:10 confirmaron su fallecimiento.

El caso está bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia de 14° turno, a cargo de la Dra Viviana Maqueira.

