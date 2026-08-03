Mataron a tiros a un hombre en Pando; un sobreviviente dijo que intentaron dispararle a él

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.

Un hombre de 38 años, sin antecedentes penales, fue asesinado de dos disparos en el pecho en la noche del domingo en Venezuela y Continuación Piedra, en la ciudad de Pando, Canelones.

Un testigo del homicidio dijo que pasaron dos personas en una moto de alta cilindrada y que abrieron fuego; reconoció que intentaron herirlo a él pero logró resguardarse en su vivienda. Escuchó dos disparos; al salir a la calle, vio al otro hombre herido de bala, según agregó.

En tanto, vecinos trasladaron al herido en un vehículo hacia una mutualista local, donde murió a las 23:35.

En la escena quedaron indicios para la investigación, evidencias que fueron recolectadas por la Policía Científica. A su vez, la Fiscalía ordenó una serie de actuaciones para intentar dar con los responsables, entre ellas, relevar cámaras de la zona y entrevistar a testigos.