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Homicidio en canelones

Mataron a tiros a un hombre en Pando; un sobreviviente dijo que intentaron dispararle a él

El homicidio ocurrió en la noche del domingo. La víctima recibió dos disparos en el pecho y murió, mientras que un testigo dijo que intentaron herirlo a él pero pudo resguardarse en una vivienda.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.

Foto: Subrayado, archivo. Operativo policial en Pando, Canelones.

Un hombre de 38 años, sin antecedentes penales, fue asesinado de dos disparos en el pecho en la noche del domingo en Venezuela y Continuación Piedra, en la ciudad de Pando, Canelones.

Un testigo del homicidio dijo que pasaron dos personas en una moto de alta cilindrada y que abrieron fuego; reconoció que intentaron herirlo a él pero logró resguardarse en su vivienda. Escuchó dos disparos; al salir a la calle, vio al otro hombre herido de bala, según agregó.

En tanto, vecinos trasladaron al herido en un vehículo hacia una mutualista local, donde murió a las 23:35.

Foto: Subrayado. Puente Internacional Salto Grande.
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En la escena quedaron indicios para la investigación, evidencias que fueron recolectadas por la Policía Científica. A su vez, la Fiscalía ordenó una serie de actuaciones para intentar dar con los responsables, entre ellas, relevar cámaras de la zona y entrevistar a testigos.

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