Investigación periodística saca a luz hechos desconocidos de los años duros

El periodista Leonardo Haberkorn publicó su nuevo libro, " Pacto de Silencio ", una investigación periodística que saca a la luz hechos desconocidos en los años duros.

En el libro se cuenta la historia de “alias Raúl”, integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ejecutado por traición.

En diálogo con Subrayado, el periodista dijo que el libro está organizado en 25 capítulos, la mitad son inéditos y la otra mitad salió a la prensa.

"Trae cosas nuevas, cosas que no se sabían. Hay muchos documentos que no se conocían. Un artículo, es un documento porque me lo contó uno que estuvo presente, me mandó una carta contándome todo lo que había vivido en la época previa al Golpe. Había una célula del Partido Comunista dentro del Partido Socialista (...) lo que es nuevo es la vivencia de este integrante", comentó.

Haberkon indicó que en el libro está también la historia de una persona que integraba el MLN y el movimiento lo desapareció por violar los reglamentos internos.

"Yo lo encontré leyendo obsesivamente los llamados Archivos del Terror que se subieron a internet, veía varias referencias a alias Raúl que lo habían matado, pero no se sabía nada, de hecho no se sabe el nombre", dijo.

Y agregó: "Me pareció una historia muy reveladora porque pinta una época de desconfianza, de persecución, una época donde a un propio oficial del Ejército fueron capaces de hacerle muchas cosas espantosas porque el suegro había estado afiliado 20 años atrás al Partido Comunista".