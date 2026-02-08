RECIBÍ EL NEWSLETTER
LAS PIEDRAS

Detuvieron a un hombre por incendio en vivienda en el que una anciana murió atrapada en su dormitorio

El detenido es un hombre de 37 años, con varios antecedentes por hurto y rapiña, dijeron fuentes del caso a Subrayado; declara este domingo ante Fiscalía.

La Policía detuvo a un hombre tras el incendio ocurrido en una vivienda ubicada en Dantón casi Wilson Ferreira Aldunate, en Las Piedras.

La investigación está a cargo de la fiscal Bárbara Zapater, de Las Piedras.

Foto: Subrayado. Casa donde ocurrió el incendio en Las Piedras.
El caso

Una mujer de 69 años murió luego de un incendio ocurrido en su apartamento en la mañana del martes 27 de enero.

Los bomberos acudieron al lugar —Wilson Ferreira y Leandro Gómez— y tras extinguir las llamas hallaron el cuerpo de la víctima, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

La mujer alquilaba ese apartamento. En tanto, la dueña, Grace Soria, dijo que cuando se dio cuenta del incendio, al ver el humo, pidió ayuda a los vecinos. La inquilina no contestaba y rompieron la puerta pero no pudieron entrar para sacarla.

De momento, se desconoce el motivo del origen del fuego. Bomberos comenzará una investigación al respecto, en conjunto con la Fiscalía.

