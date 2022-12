Investigación en el Ministerio del Interior no detectó "ninguna actitud irregular" de Héctor Ferreira

Además, señaló que la investigación continúa en Fiscalía, pero no en la cartera. "Frente a estas investigaciones no vimos ninguna actitud irregular del señor subdirector de la Policía. Y creo que es más que suficiente. Creo que es una actitud que lo enaltece porque deja a la Administración sin compromisos de una comunicación de carácter personal que tenía con el señor Astesiano", agregó y remarcó que fue "una decisión personal" y que la investigación terminó antes de que renunciara.

Sobre los otros jerarcas que son indagados en el caso por Fiscalía y que están de licencia al momento, Heber dijo que "no están siendo investigados por el Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos ninguna solicitud de investigación por parte de Fiscalía, y no tenemos nada que investigar porque no vimos nada que pueda generar irregularidades como para que se investigue".