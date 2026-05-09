Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el desborde de cursos de agua en Tacuarembó y dejaron un saldo de 16 personas fuera de sus hogares.
Inundaciones en la ciudad de Tacuarembó dejaron 16 personas fuera de sus casas
Las intensas lluvias provocaron el desborde de cursos de agua. Hay 10 evacuados y seis autoevacuados. Las autoridades estiman que el lunes las personas desplazadas puedan regresar a sus hogares.
Según informó el Comité Departamental de Emergencias, hay 10 personas evacuadas, asistidas por personal de emergencia, y otras seis autoevacuadas.
El director del Comité de Emergencias, Martín Saralegui, indicó a Subrayado que durante la noche del viernes el río comenzó a bajar y que prevén que el lunes las personas puedan retornar a sus viviendas.
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Saralegui señaló además que, por razones de seguridad, varias personas no quisieron abandonar sus casas.
No hubo reportes de evacuados en el interior del departamento.
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