Inundaciones en la ciudad de Tacuarembó dejaron 16 personas fuera de sus casas

Se prevé que el lunes las familias puedan regresar a sus viviendas.

Las intensas lluvias de las últimas horas provocaron el desborde de cursos de agua en Tacuarembó y dejaron un saldo de 16 personas fuera de sus hogares.

Según informó el Comité Departamental de Emergencias, hay 10 personas evacuadas, asistidas por personal de emergencia, y otras seis autoevacuadas.

El director del Comité de Emergencias, Martín Saralegui, indicó a Subrayado que durante la noche del viernes el río comenzó a bajar y que prevén que el lunes las personas puedan retornar a sus viviendas.

Saralegui señaló además que, por razones de seguridad, varias personas no quisieron abandonar sus casas. No hubo reportes de evacuados en el interior del departamento.

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