De Arrascaeta fue operado con éxito tras fractura en la muñeca izquierda

El momento de la lesión de Giorgian De Arrascaeta: se toma el brazo izquierdo con dolor. Foto: captura de pantalla de la transmisión de AUF TV.

El mediocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue operado este jueves tras sufrir una fractura en la muñeca izquierda, informó el Flamengo, en la cuenta regresiva de su cruce de semifinales de la Copa Libertadores con el argentino Estudiantes de La Plata.

El 10 se lesionó el lunes en Seúl durante el amistoso que Uruguay ganó 4-1 ante Corea del Sur, y el miércoles llegó a Rio de Janeiro para pasar por cirugía.

El procedimiento quirúrgico "concluyó con éxito y sin complicaciones", informó el Flamengo en una nota oficial, sin anticipar plazos para el retorno del jugador de 32 años.

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Según sitios web especializados, la recuperación de un futbolista en casos similares lleva entre seis y ocho semanas.

El Mengão está en la recta final de la temporada, en la que busca revalidar los campeonatos del Brasileirão y la Libertadores.

"Quedamos tristes por el momento que él venía teniendo", dijo este jueves a la prensa el central Léo Ortiz, compañero del centrocampista charrúa en el Fla.

"Perdemos a un gran jugador, pero el año pasado perdimos jugadores" y "otros se levantaron y fueron tan importantes como quienes venían jugando", añadió.

Con diez jornadas por delante, el Flamengo lidera la liga brasileña con tres puntos por delante del Palmeiras, su escolta.

En las semifinales de la Libertadores, los cariocas enfrentarán a Estudiantes el 15 y el 22 de octubre.

Palmeiras y Fluminense se miden en la otra llave.

De Arrascaeta suma tres goles y cuatro asistencias en 21 partidos del campeonato local en curso, y cuatro tantos en la Libertadores.

FUENTE: AFP