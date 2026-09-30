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URUGUAY CONCURSA

Inumet abrió un llamado laboral para contratar a un chofer por un sueldo de casi 60.000 pesos

El trabajador deberá cumplir con 160 horas mensuales. El contrato será de 12 meses a término, pero podrá ser renovado según las necesidades del organismo. Los requisitos.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral para contratar a un chofer en régimen de contrato a término.

Según se detalla en la convocatoria, el contrato será de 12 meses a término, pero podrá ser renovado según las necesidades del organismo.

El puesto es para el área de Administración en el Departamento de Servicios Generales de la sede central.

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El sueldo base mensual nominal será de 59.752 pesos. En ese caso, el trabajador deberá cumplir con 160 horas mensuales.

Dentro de los requisitos excluyentes se detalla:

Ciclo Básico completo de enseñanza secundaria o su equivalente del Consejo de Educación Técnico Profesional.

Libreta de conducir profesional habilitante de carácter nacional vigente.

Experiencia mínima de 3 años en conducción profesional de vehículos de pasajeros y en tareas similares al puesto concursado, en el ámbito público o privado.

Historia del conductor de la División de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Montevideo.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la página web Uruguay Concursa.

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