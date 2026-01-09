El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes con validez desde las 2 de la madrugada hasta el mediodía de este sábado 10.
Inumet emitió una advertencia por vientos fuertes y persistentes de hasta 85 km/h desde la madrugada
Se prevén vientos sostenidos e intensos de entre 40-60 km/h con rachas de hasta 85 km/h del sureste, indica la previsión de Meteorología.
La advertencia afectará los departamentos de Montevideo, Canelones, San José y Maldonado, y las siguientes localidades:
- Colonia: Colonia Valdense, Florencio Sánchez, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario, Santa Ana y Tarariras.
- Durazno: Durazno, Santa Bernardina y Sarandí del Yí.
- Flores: Cerro Colorado, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.
- Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Nico Pérez, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.
- Lavalleja: Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, José Batlle y Ordoñez, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.
- Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Rocha y Velázquez.
- Soriano : Cardona.
