HASTA 17:30 HORAS

Meteorología actualizó la advertencia por tormentas puntualmente fuertes para nueve departamentos

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes.

Un frente semiestacionario afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes, indica el informe.

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

Una advertencia por tormentas puntualmente fuertes rige para localidades de seis departamentos

Principales localidades afectadas:

  • Artigas: Sequeira.
  • Cerro Largo: Todo el departamento.
  • Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Centenario, La Paloma, Las Palmas y San Jorge.
  • Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos y Tambores.
  • Río Negro: Algorta, General Borges, Grecco, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.
  • Rivera: Todo el departamento.
  • Salto: Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.
  • Tacuarembó: Todo el departamento.
  • Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Isla Patrulla, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.

Próxima actualización a las 17:30 horas.

